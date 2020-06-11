В День России владимирцев ждет гроза и сильный ветер

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:22:43+03:00

Но высокая температура при этом сохранится

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12 июня во Владимирской области сохранится жаркая погода, ожидаются грозы. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

Такая погода повышает риски возникновения происшествий, связанных с возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки, а также возникновением природных пожаров в зоне торфяных месторождений; увеличением количества происшествий и гибели людей на водных объектах; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, обрывов проводов из-за сильных порывов ветра при грозе.

Несмотря на жару, купальный сезон во Владимирской области до сих пор не открыт. Купаться в водоёмах региона запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU