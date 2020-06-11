12 июня во Владимирской области на почте будет выходной

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:15:41+03:00

Работать по графику субботы будет лишь одно отделение

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12 июня станет выходным для отделений почтовой связи по всей Владимирской области. Для клиентов будет открыто только отделение по адресу: г. Владимир, ул. Подбельского, 2. Оно будет работать по графику субботы.

В четверг 11 июня отделения Почты России во Владимирской области будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании .

ИСТОЧНИК KP.RU