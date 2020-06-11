12 июня во Владимирской области на почте будет выходной
12 июня станет выходным для отделений почтовой связи по всей Владимирской области. Для клиентов будет открыто только отделение по адресу: г. Владимир, ул. Подбельского, 2. Оно будет работать по графику субботы.
В четверг 11 июня отделения Почты России во Владимирской области будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании .
ИСТОЧНИК KP.RU