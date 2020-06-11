В Коврове накрыли наркопритон

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:42:40+03:00

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Тридцатиоднолетний ковровчанин в своей квартире в многоэтажке на улице Павловского города оружейников с января этого года организовал притон. В гостях у мужчины регулярно собиралась наркоманы, употреблявшие вещества отнюдь не в медицинских целях. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в квартире ковровчанина оперативники обнаружили шприц, на поверхности которого в ходе исследования были обнаружены остатки наркотического средства. Сейчас в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело за содержание притона, ему грозит до четырех лет лишения свободы и с последующим ограничением свободы до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU