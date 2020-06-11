Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 11 июня: 64 новых случая за сутки
По данным регионального Роспотребнадзора на 11 июня 2020 года, во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
По районам они распределились так:
14 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
13 сл. в г. Владимире,
11 сл. в Петушинском районе,
8 сл. в Юрьев-Польском районе,
6 сл. в о. Муром,
6 сл. в Собинском районе,
3 сл. в Кольчугинском районе,
1 сл. в Судогодском районе,
1 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Меленковском районе.
Всего количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 11 июня составляет 3324 случая: 698 сл. в г. Владимире, 497 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 432 сл. в Петушинском районе, 306 сл. в о. Муром, 290 сл. в Александровском районе, 243 сл. в Ковровском районе, 128 сл. в Кольчугинском районе, 123 сл. в Собинском районе, 113 сл. в Юрьев-Польском районе, 101 сл. в Судогодском районе, 89 сл. в Вязниковском районе, 78 сл. в Киржачском районе, 58 сл. в Меленковском районе, 57 сл. в Суздальском районе, 50 сл. в Камешковском, районе 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.
ИСТОЧНИК KP.RU