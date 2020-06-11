2020-06-11T10:25:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 11 июня: 64 новых случая за сутки

Больше всего - в Гусь-Хрустальном районе
Анна ДЕКТЯРЕВА
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По данным регионального Роспотребнадзора на 11 июня 2020 года, во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По районам они распределились так:

14 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

13 сл. в г. Владимире,

11 сл. в Петушинском районе,

8 сл. в Юрьев-Польском районе,

6 сл. в о. Муром,

6 сл. в Собинском районе,

3 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Судогодском районе,

1 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Меленковском районе.

Всего количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 11 июня составляет 3324 случая: 698 сл. в г. Владимире, 497 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 432 сл. в Петушинском районе, 306 сл. в о. Муром, 290 сл. в Александровском районе, 243 сл. в Ковровском районе, 128 сл. в Кольчугинском районе, 123 сл. в Собинском районе, 113 сл. в Юрьев-Польском районе, 101 сл. в Судогодском районе, 89 сл. в Вязниковском районе, 78 сл. в Киржачском районе, 58 сл. в Меленковском районе, 57 сл. в Суздальском районе, 50 сл. в Камешковском, районе 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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