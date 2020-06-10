2020-06-10T18:09:56+03:00
Происшествия

Иностранцу, убившему владимирскую пенсионерку восемь лет назад, вынесли приговор

Он сядет на 22 года
Ирина Мальцева
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Фото СУ СК РФ по Владимирской областиФото СУ СК РФ по Владимирской области
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Убийство прошлых лет раскрыли в региональном Следкоме. В 2012 году двадцатишестилетний безработный и ранее судимый приезжий из Республики Молдавия познакомился во Владимире с пятидесятидевятилетней женщиной. Молодой мужичина убедил одинокую женщину, доверявшую ему, открыть совместный бизнес по продаже мобильных телефонов. Для этого нужны были деньги – двести тысяч рублей. Он убедил знакомую взять кредит, женщина оформила договоры с двумя банками на получение кредита в общей сумме 234 тысячи рублей, из которых не менее 130 тысяч рублей передала обвиняемому на развитие бизнеса. Несколько месяцев приезжий тратил деньги, а владимирке врал, что открыл дело. Поняв, что ее обманули, женщина стала требовать возврата денег, чтобы погасить кредиты и угрожала пойти в полицию. Тогда мужчина, пообещав отдать долг, заманил ее в Суздальский район, избил ее, затем волоком перетащил жертву в глубь леса и обрезком трубы несколько раз ударил по голове. Женщина умерла от ран, а ее сумку с документами нападавший сжег. Тело пострадавшей в июле 2013 года нашел пастух, сообщивший в полицию. Но личность убитой долго не могли установить, родственников у нее не было и ее никто не искал. Потребовалось множество экспертиз, чтобы раскрыть преступление и доказать вину убийцы. Приговором Владимирского областного суда тридцатитрехлетний иностранец за убийство отправится в колонию строгого режима на 22 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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