Во Владимире будут судить двенадцать мошенников, обманувших пенсионеров

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:56:50+03:00

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История началась еще в 2014 году, когда у владимирца, руководившего ООО «Эверест» возникла идея создать группу, которая будет обманывать пожилых горожан и на этом зарабатывать. В качестве помощника он привлек знакомого, которого сделал бухгалтером в этой компании. Вдвоем приятели разработали план, а с декабря 2014 года до марта 2015 привлекли еще восемь человек, в том числе одну женщину, которые были активными участниками преступного сообщества. Позднее они привлекли еще несколько новых членов, в том числе автор идеи вовлек двух ребят, которые на тот момент еще не были совершеннолетними. Жертва мошенников стали пенсионеры, от шестидесяти до девяносто лет, причем не только из Владимира, но и из всего региона, а также из Ивановской области. Весной 2015 года, представляясь сотрудниками информационного центра «Эверест», они уверяли пожилых людей, что сейчас реализуется государственная программа по оказанию материальной помощи пожилым людям, и предлагали приобрести у них в рамках государственной поддержки медицинский прибор. Аппарат, стоивший по их словам 29 600 рублей, предлагали по льготной цене за 14 800 рублей, а при покупке предлагали получить сертификат ООО «Эверест» номиналом 50 000 рублей. При этом участники группы уверяли, что купив прибор, можно гарантировано получить деньги – номинальную стоимость сертификата. В общей сложности у немолодых людей участники группы набрали почти пять с половиной миллионов рублей. Уголовное дело передали в суд еще в прошлом году, но его вернули в прокуратуру для устранения нарушений. Сейчас дело вновь передано в суд. Восемь участников обвиняют в мошенничестве. совершенном в особо крупном размере, четверых – в крупном ,один из них еще обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу.

ИСТОЧНИК KP.RU