Во Владимире пройдет акция «Звездный донор»

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:16:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция "Звездный донор" будет приурочена к Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.

– Для продвижения идеи донорства мы предлагаем известным жителям Владимира присоединиться к нам в этот день и поддержать наш проект, – рассказывает организатор акции Светлана Георгиева. – В акции примут участие лидеры владимирских общественных организаций, актеры, журналисты и представители бизнес-сообщества, многие из которых впервые станут донорами. Будет предложено два варианта участия в акции: донация и участие в съемке социального ролика о донорстве.

Акция состоится 15 июня с 9 до 12 часов на базе Владимирской областной станции переливания крови по адресу: ул. Студенческая, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU