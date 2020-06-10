2020-06-10T16:16:45+03:00
Общество

Во Владимире пройдет акция «Звездный донор»

Акция состоится 15 июня с 9 до 12 часов
Виктория СУХОВА
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Акция "Звездный донор" будет приурочена к Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.

– Для продвижения идеи донорства мы предлагаем известным жителям Владимира присоединиться к нам в этот день и поддержать наш проект, – рассказывает организатор акции Светлана Георгиева. – В акции примут участие лидеры владимирских общественных организаций, актеры, журналисты и представители бизнес-сообщества, многие из которых впервые станут донорами. Будет предложено два варианта участия в акции: донация и участие в съемке социального ролика о донорстве.

Акция состоится 15 июня с 9 до 12 часов на базе Владимирской областной станции переливания крови по адресу: ул. Студенческая, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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