Глава Карабаново подал в отставку
29 июня станет его последним рабочим днем
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Глава Карабаново Василий Новиков подал в отставку. О своем решении он объявил на заседании городского Совета депутатов.
Как сообщает интернет-портал «Новый город Александров», его последним рабочим днем станет 29 июня. Также уходят со своих должностей и заместители Василия Новикова. Уже уволился Вячеслав Аракелов.
Напомним, что Василий Новиков был из команды в апреле ушедшего в отставку главы Александровского района Александра Дудорова.
ИСТОЧНИК KP.RU