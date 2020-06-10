2020-06-10T16:07:43+03:00
Политика

Глава Карабаново подал в отставку

29 июня станет его последним рабочим днем
Виктория СУХОВА
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Глава Карабаново Василий Новиков подал в отставку. О своем решении он объявил на заседании городского Совета депутатов.

Как сообщает интернет-портал «Новый город Александров», его последним рабочим днем станет 29 июня. Также уходят со своих должностей и заместители Василия Новикова. Уже уволился Вячеслав Аракелов.

Напомним, что Василий Новиков был из команды в апреле ушедшего в отставку главы Александровского района Александра Дудорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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