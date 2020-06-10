В Вязниках бухгалтер похитила у администрации более полутора миллионов рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:59:16+03:00

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Местная жительница работала ведущим бухгалтером отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансово-организационного центра Вязниковского района Владимирской области. У женщины возникла мысль похитить деньги, предназначавшиеся на дополнительные выплаты педагогам и работникам культуры, трудящимся в учреждениях дополнительного образования в сельской местности. Бухгалтер более двух лет переводила средства, предназначавшиеся в качестве мер социальной поддержки, на отдельно открытый счет, а потом тратила их. Естественно, те, кому были предназначены выплаты, их не получили. В общей сложности она присвоила более полутора миллионов рублей. В начале июня за мошенничество Вязниковский городской суд отправил ее в колонию общего режима на полтора года. Кроме того, ней предстоит вернуть деньги администрации Вязниковского района. С учетом того, что часть она возместила во время следствия, ей нужно вернуть один миллион 449 тысяч рублей с лишним.

ИСТОЧНИК KP.RU