Во Владимирской области снова выберут самую красивую деревню

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:28:58+03:00

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В регионе стартовал конкурс на самую красивую деревню. Принимать заявки будут до 10 июля.

Всех участников разделят на три категории в зависимости от числа жителей: до 150 человек, от 150 до 1000 человек, от 1000 до 3500 человек. В каждой группе жюри определит первое, второе и третье места. Им достанутся 80, 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Из всех участников выберут самую красивую деревню, которая и получит гран-при конкурса - 150 тысяч рублей.

Напомним, что конкурс проводится с 2015 года. Самыми красивыми деревнями уже становились - село Чамерево Судогодского района, деревня Берково Камешковского района, село Усолье Камешковского района.

Отправить заявку нужно на почту bestderevnya33@mail.ru. Необходимо заполнить специальную форму, найти ее можно в официальной группе конкурса. После 10 июля и до 31 августа конкурсная комиссия посетит все деревни, претендующие на победу. И не позднее 25 сентября выберут победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU