2020-06-10T15:21:21+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса умер главный врач больницы в Карабаново

За его жизнь в реанимации долго боролись коллеги
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Фото "Новый город Александров"Фото "Новый город Александров"
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"Список памяти" медиков, умерших от коронавируса, пополнился еще одним врачом из Владимирской области. 9 июня умер главный врач Карабановской городской больницы Михаил Михайлович Савичев. Ему был 61 год.

Как говорят его коллеги, Михаил Савичев заразился коронавирусом в ту неделю, когда в больнице был обнаружен инфицированный пациент, и вместе с ним были заперты на карантин 15 медиков и 40 больных терапевтического отделения. Главный врач тогда остался в карантинном отделении вместе со своими коллегами, а не ушел на самоизоляцию. Через некоторое время у нескольких врачей, в том числе Михаила Савичева, подтвердился коронавирус.

Главврач Карабановской больницы переносил болезнь тяжело, оказался в реанимации. За его жизнь боролись лучшие врачи страны, но, к сожалению, спасти Михаила Савичева не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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