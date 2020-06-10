От коронавируса умер главный врач больницы в Карабаново

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:21:21+03:00

За его жизнь в реанимации долго боролись коллеги

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"Список памяти" медиков, умерших от коронавируса, пополнился еще одним врачом из Владимирской области. 9 июня умер главный врач Карабановской городской больницы Михаил Михайлович Савичев. Ему был 61 год.

Как говорят его коллеги, Михаил Савичев заразился коронавирусом в ту неделю, когда в больнице был обнаружен инфицированный пациент, и вместе с ним были заперты на карантин 15 медиков и 40 больных терапевтического отделения. Главный врач тогда остался в карантинном отделении вместе со своими коллегами, а не ушел на самоизоляцию. Через некоторое время у нескольких врачей, в том числе Михаила Савичева, подтвердился коронавирус.

Главврач Карабановской больницы переносил болезнь тяжело, оказался в реанимации. За его жизнь боролись лучшие врачи страны, но, к сожалению, спасти Михаила Савичева не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU