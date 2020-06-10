11 июня во Владимирской области обещают 30-градусную жару

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:06:58+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём 11 июня на западе и юге Владимирской области стобик термометра поднимется до +30 °.

Областное управление МЧС напоминает, что при такой высокой температуре возрастают риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с природными пожарами, происшествиями на водных объектах.

Пожилые граждане и граждане с хроническими заболеваниями могут почувствовать недомогание.

Во избежание тепловых и солнечных ударов гражданам не рекомендуется длительное время находиться на солнце. Рекомендуется больше пить воды, не употреблять алкоголь.

Следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе: не разводить костры, не бросать непотушенные окурки сигарет.

Напоминаем, что купание во всех водоёмах Владимирской области запрещено!

ИСТОЧНИК KP.RU