2020-06-10T13:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество умерших от коронавируса во Владимирской области - 38 человек

1440 человек выздоровело
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По данным оперативного штаба, на 10 июня 2020 года во Владимирской области зарегистрировано 1440 пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции. За последние сутки выздоровели 84 человека.

Скончались за последние сутки, по данным на 10 июня, 4 человека. Общее число умерших от коронавируса составляет 38 человек.

За весь период эпидемии в лабораториях Владимирской области сделано 84725 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 9 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 383, больных с признаками внебольничной пневмонии – 138. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 44 пациента с ОРВИ и 816 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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