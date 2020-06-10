Дорога Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума стала федеральной собственностью

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:04:49+03:00

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Дорога, связывающая Владимир, Гусь-Хрустальный и Туму раньше находилась в государственной собственности Владимирской области, но теперь отвечать за ее состояние станут федералы. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Владимир Сипягин. Как отмечают в областной администрации, это трасса входит в число автомобильных дорог, формирующих маршрут «Золотого кольца». Ее включение в состав федеральной трассы Р-132 даст дополнительные возможности для развития туризма в области, а также позволит улучшить состояние дороги за счет средств федерального бюджета. Деньги из областной казны, которые были предусмотрены на ремонт и содержание этой трассы, теперь направят на улучшение других дорог региона.

ИСТОЧНИК KP.RU