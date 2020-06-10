Во Владимирской области будет работать горячая линия по голосованию по поправкам в Конституцию
Она откроется 15 июня
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В аппарате Уполномоченного по правам человека во Владимирской области с 15 июня открывается горячая линия по защите избирательных прав граждан в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.
Горячая линия будет работать ежедневно в будни с 9.00 до 17.00.
1 июля горячая линия будет работать с 8.00 и до закрытия избирательных участков.
Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8 900 478 00 33 и 8 (4922) 53 11 31
ИСТОЧНИК KP.RU