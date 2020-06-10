Ковровчанин, похитивший на работе более двух миллионов рублей, получил условный срок

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:41:56+03:00

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Житель Коврова с декабря 2018 года работал продавцом в одном из магазинов связи. Молодой человек, согласно договору, нес полную материальную ответственность. Ему доверяли деньги организации, и он отвечал за средства, лежащие в кассе. Несколько дней в течение августа, а потом в течение семи дней в сентябре ковровчанин забирал из кассы выручку, в общей сложности похитив более двух миллионов и 38 тысяч рублей. Деньги он потратил, но пропажу обнаружили и в отношении горожанина возбудили уголовные дела по статье «хищение». Обвинение молодой человек признал полностью, за время следствия раскаялся и частично возместил ущерб. В начале июня Ковровский городской суд вынес приговор: путем частичного сложения наказания он получил три года условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU