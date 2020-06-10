Житель Радужного хотел вернуть украденный телефон

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:25:49+03:00

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Тридцатисемилетний житель города Радужный в начале июня в местном парке украл сумку, оставленную хозяйкой без присмотра. Так мужчина заполучил телефон и банковскую карту, причинив в общей сложности ущерб на 8700 рублей. Тридцатидевятилетняя хозяйка, обнаружив пропажу, не раз звонила на свой сотовый телефон, но мужчина сбрасывал звонки, а потом все же снял трубку и сообщил, что нашел аппарат и готов вернуть за вознаграждение. Когда местный житель шел на встречу во Владимире, его задержала полиция. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина, не раз судимый за кражи, вернул имущество и раскаялся. Сейчас возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU