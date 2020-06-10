В отношении руководства Владимирского «Волгабаса» возбуждено уголовное дело

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:49:45+03:00

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Рабочие завода «Волгабас», расположенного в Собинском районе, объявили забастовку в мае: они жаловались на задержки зарплаты и отказывались выходить на работу, пока задолженность не погасят. Региональный Следком провел проверку и по ее итогам возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Собинского предприятия – ООО «Бакулин Моторс Групп». На предприятии, выпускающем автобусы, трудится 460 человек. Задержки зарплаты на заводе случались и раньше, но с марта по июнь этого года руководством завода не заплатило работникам более 23 миллионов 570 тысяч рублей. Поскольку задолженность только копилась, сотрудники попытались добиться справедливости, привлекая внимание к этой ситуации. Как сообщили в СУ СК России по Владимирской области .следователь не только даст оценку ситуации, но и в первую очередь постарается добиться полного погашения долга по зарплате. Также изучат сведения по соблюдению трудового законодательства руководителями завода за период с декабря 2019 по май 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU