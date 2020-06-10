2020-06-10T10:56:31+03:00
Происшествия

Сотрудник РЖД в Юрьевце раздавал щебенку

Теперь его осудили за растрату
Ирина Мальцева
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Начальник погрузочно-разгрузочного пункта станции Юрьевец Горьковской железной дороги осужден за растрату доверенного ему имущества РЖД с использованием служебного положения в крупном размере. По версии следствия с мая по октябрь прошлого года пятидесятиоднолетний мужчина безвозмездно раздавал щебень, хранивший на территории погрузочно-разгрузочного пункта и принадлежавший ОАО «РЖД». Всего он незаконно раздал 300 тонн щебня на сумму более 400 тысяч рублей. В феврале этого года на основании данных, собранных УФСБ по Владимирской области, в отношении начальника возбудили уголовное дело, а в мае Ленинский районный суд признал его виновным и осудил на полтора года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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