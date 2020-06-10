2020-06-10T10:47:31+03:00
Общество

Парад Победы во Владимире 24 июня 2020: военная колонна будет, зрителей рассредоточат

Как пройдет Парад Победы во Владимире 24 июня 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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24 июня в городах Владимирской области, как и по всей стране, пройдут парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дата выбрана не случайно - именно 24 июня прошел первый в истории парад Победы, в 1945 году.

В каком формате будут проводиться праздничные мероприятия, обсуждали 9 июня на совещании, которое провел губернатор Владимир Сипягин с вице--губернатором Сергеем Шевченко, руководителями органов исполнительной власти, представителями мэрий Владимира и Коврова и командованием 27-й гвардейской Витебской Краснознамённой ракетной армии. Обсуждали, как провести парады и при этом соблюсти все противоэпидемические ограничения. Как отмечают представители Роспотребнадзора, массовые мероприятия возможны только на третьем этапе снятия ограничений, а к 24 июня Владимирская область достигнет в лучшем случае второго этапа. Так что придется как-то подстраиваться.

«Предлагаю изучить возможности реализации нестандартных подходов к проведению парадов в условиях эпидемиологических ограничений и обеспечить праздник для наших ветеранов доступными в данных условиях способами», – отметил Владимир Сипягин.

В итоге было решено, что места для проведения парадов выберут такие, чтобы исключить массовое скопление зрителей. При этом прохождение строя военнослужащих и проезд военной техники состоится. Областная администрация администрации Владимира и Коврова обеспечат персональное внимание и безопасность каждому ветерану, участвующему в торжествах.

Парады начнутся в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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