Мальчик, сбитый на Нижней Дуброве, по-прежнему находится в глубокой коме
Состояние девятилетнего Димы остается тяжелым - он до сих пор не вышел из комы. Врачи разводят руками и никаких прогнозов не дают. Перевезти мальчика в Москву по-прежнему нельзя.
- У него скачет давление. Сегодня было 74/46, а температура ниже 36. Врачи говорят, что при таком низком давлении у него начал разрушаться мозг, - рассказала мама мальчика Светлана Лапшова.
Водитель, который сбил мальчика, предложил оплачивать проезд Светланы, но она отказалась.
Напомним, вечером 28 мая на улице Нижняя Дуброва 44-летний водитель «Шкоды» сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель вышел из машины и вызвал скорую помощь.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU