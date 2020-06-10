Мальчик, сбитый на Нижней Дуброве, по-прежнему находится в глубокой коме

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:24:56+03:00

У него скачет давление и температура

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Состояние девятилетнего Димы остается тяжелым - он до сих пор не вышел из комы. Врачи разводят руками и никаких прогнозов не дают. Перевезти мальчика в Москву по-прежнему нельзя.

- У него скачет давление. Сегодня было 74/46, а температура ниже 36. Врачи говорят, что при таком низком давлении у него начал разрушаться мозг, - рассказала мама мальчика Светлана Лапшова.

Водитель, который сбил мальчика, предложил оплачивать проезд Светланы, но она отказалась.

Напомним, вечером 28 мая на улице Нижняя Дуброва 44-летний водитель «Шкоды» сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель вышел из машины и вызвал скорую помощь.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU