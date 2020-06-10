Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 июня 2020: 18 новых случаев в Гусь-Хрустальном, 14 во Владимире

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:21:45+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 июня 2020 года составляет 3260 человек. За сутки лабораторно подтверждено новых 55 случаев заболевания:

18 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

14 сл. в г. Владимире,

5 сл. в о. Муром,

5 сл. в Кольчугинском районе,

4 сл. в Александровском районе,

4 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Собинском районе,

2 сл в Камешковском районе,

1 сл. в Юрьев-Польском районе.

Всего во Владимирской области на 10 июня зарегистрировано 3260 случаев заболевания коронавирусом: 685 сл. в г. Владимире, 483 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 421 сл. в Петушинском районе, 300 сл. в о. Муром, 290 сл. в Александровском районе, 242 сл. в Ковровском районе, 125 сл. в Кольчугинском районе, 117 сл. в Собинском районе, 105 сл. в Юрьев-Польском районе, 100 сл. в Судогодском районе, 89 сл. в Вязниковском районе, 78 сл. в Киржачском районе, 57 сл. в Суздальском районе, 57 сл. в Меленковском районе, 50 сл. в Камешковском районе, 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU