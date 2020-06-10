Владимирские подростки смогут поработать аниматорами

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:37:49+03:00

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Владимирские подростки смогут этим летом поработать помощниками педагогов. Обучение по проекту «Классики» сейчас проходят 72 человека.

По проекту школьники 14-17 лет проходят онлайн подготовку в качестве помощников для педагогов, чтобы после снятия ограничений вместе со своими взрослыми наставниками проводить во дворах интересные игры, мероприятия для маленьких горожан.

По сути, это работа аниматора, организатора детских праздников, но чтобы ее освоить, надо обладать талантом, коммуникативными навыками, лидерскими качествами. Сейчас подростки проходят онлайн обучение, где учатся организовывать интересный досуг для ребят младшего возраста, выполняют домашние задания по инструкциям в социальной сети «ВКонтакте».

- Темы занятий соответствуют программе, разработанной нашей командой, опытными педагогами, - рассказывает руководитель проекта Елена Артемьева. – Это и развитие креативности, коммуникативных, лидерских качеств, практические советы как привлечь детей к игре, удержать их внимание.

По результатам обучения будут отобраны 25 «классиков». Как положено, их оформят на работу по договору с письменного согласия родителей. За свой труд подростки будут получать зарплату.

Все игровые программы будут проходить на дворовых площадках по отдельному расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU