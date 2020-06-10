Во Владимире хотят построить Дворец спорта

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:12:45+03:00

Он будет находиться в районе улицы Горького

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- Владимиру необходим многофункциональный Дворец спорта. Наш регион – туристический, и это отличная площадка для проведения крупных форумов и культурных событий, – отметил Владимир Сипягин.

Для строительства спорткомплекса определена территория площадью 12 гектаров в районе улицы Горького. Он должен состоять их двух стеклянных корпусов, соединённых воздушным переходом. Размер основной арены – 72 на 36 метров с трибунами для зрителей на 3500 мест, где можно будет проводить как всероссийские, так и международные мероприятия самого высокого уровня.

Концепцией предусмотрены тренировочные и тренажёрные залы, восстановительный центр, конференц-зал, медкабинет, столовая, методические кабинеты, тренерские и судейские комнаты, кабинеты для административного персонала. Будут созданы условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прорабатываются варианты размещения 25-метрового бассейна и уличных комплексов для сдачи норм ГТО.

Рядом с основным зданием комплекса планируется создать открытые уличные спортплощадки, скейт-парк и площадки для экстремальных видов спорта. Территория спортобъекта будет благоустроена, озеленена и дополнена рекреационной зоной для отдыха.

Концепцией предусмотрено также строительство 14-этажной гостиницы на 180 мест, что позволит комфортно разместить спортсменов-участников различных соревнований. Рядом появится здание-трансформер с адаптацией под изменяющиеся потребности жителей.

Жилая застройка территории представлена тремя 17-этажными многоквартирными домами. Первые два этажа в них будут отданы под размещение объектов торговли и обслуживания населения. Во дворах предусмотрены детские площадки.

В самом спорткомплексе будет подземный паркинг на 400 машиномест, рядом со зданием – открытые парковки для легковых автомобилей на 98 мест и стоянка для автобусов. Предусмотрены отдельно стоящий паркинг на 300 мест и стоянка около гостиницы на 30 машиномест.

После утверждения концепции строительства во Владимире физкультурно-оздоровительного комплекса начнётся разработка проекта планировки территории.

ИСТОЧНИК KP.RU