Во Владимирской области разрешили открыть бани и душевые

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:05:55+03:00

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В связи с переходом Владимирской области на первый этап снятия ограничений в условиях пандемии, с 9 июня разрешили открыть бани и душевые.

Однако необходимо соблюдать правила безопасности. В частности, проведение дезинфекции помещений и следить за числом людей, которые одновременно находятся в зоне обслуживания из расчета не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Напомним, что предусмотрено три этапа снятия ограничений. На своей странице ВКонтакте губернатор Владимир Сипягин написал, что не исключает, что к нормальной жизни владимирцы смогут вернуться уже в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU