Молодая мама во Владимире хотела купить кроватку и стала жертвой мошенника

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:03:40+03:00

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Жительница Владимира в конце мая откликнулась на объявление о продажи детской кроватки в одной из социальных сетей и, договорившись с продавцом, перевела ему одиннадцать тысяч рублей. Продавец подтвердил получение денег и обещал в течение двух недоль выслать мебель ребенку. Но позднее он все время увеличивал сроки оплаты, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемого нашли – им оказался двадцативосьмилетний житель Челябинской области. Сейчас он находится под подпиской о невыезде у себя дома. Если его признают виновным, ему грозит крупный штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция напоминает: делая покупки в интернете, не забывайте о бдительности! Обратите внимание на отзывы о продавцах и их рейтинг, введите номер телефона продавца в интернет-поиск и посмотрите отзывы о нем на других сайтах, попросите предоставить подробное описание и фотографии товара с разных ракурсов - отказ продавца сделать это будет означать, что никакого товара у него нет. Никогда не перечисляйте предоплату и не оплачивайте полностью стоимость покупки до момента его получения. Если вы все же уверены в надежности продавца и согласились оплатить товар, обратите внимание на данные карты или счета – они должны принадлежать продавцу, а не другому лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU