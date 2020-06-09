День России во Владимире будут отмечать онлайн

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:39:37+03:00

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Во Владимирской области с 10 июня отменен режим цифровых пропусков, однако ограничения, связанные с самоизоляцией, сохраняются. Поэтому День России 12 июня будут отмечать в режиме онлайн. Все учреждения культуры уже подготовили свои программы. Мероприятия будут проходить на сайтах и в социальных сетях.

На площадке парка "Загородный" vk.com/parkz33 пройдут творческий мастер-класс и игра путешествие «По городам России». Культурно-досуговый комплекс Юрьевца на площадке vk.com/mbuk_kdk_33 приглашает поучаствовать в проекте #Великие Песни Великой России. В социальных сетях администрации города Владимира пройдут викторины на знание истории страны и российского флага.

В социальных сетях учреждений культуры Владимира 12 июня пройдут Флешмоб #Песни Моей Страны #ДомТамГдеБереза. А Центральный парк на своих страницах Вконтакте vk.com/centrpark33 проведет онлайн-выставку детских рисунков «Моя Россия» и интеллектуальную игру «Победы России».

ИСТОЧНИК KP.RU