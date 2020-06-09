Во Владимирской области отменили цифровые пропуска

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:34:03+03:00

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Режим цифровых пропусков отменили на территории всего региона, кроме поселков Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района, где пока продолжается карантин. Напомним, в Петушинском районе, где карантин ввели в первую очередь, его отменили с сегодняшнего дня.

- Пропуска сыграли свою положительную роль на этапе прохождения пика эпидемии, помогли нам локализовать очаги распространения опасного заболевания. Очень надеюсь, что и в двух оставшихся населенных пунктах эпидемиологическая ситуация в ближайшее время нормализуется и мы сможем открыть там безпропускной въезд и выезд, - отметил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

ИСТОЧНИК KP.RU