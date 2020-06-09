Муромлянин встретил в кафе бывшую жену и набросился на нее с ножом

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:55:11+03:00

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В конце февраля прошлого года тридцатитрехлетний житель Мурома пришел в кафе, где встретил свою бывшую супругу и несколько общих знакомых. Отдохнув и выпив, компания вышла на улицу. Пока ждали такси, бывшие супруги поссорились, в том числе из-за того, с кем останутся двое маленьких детей. Мужчина вспылил и несколько раз ударил ножом бывшую жену. Двадцатисемилетнюю женщину доставили в больницу, врачам удалось спасти ей жизнь. Бывший супруг постаралась исправить ситуацию и возместить вред, причиненный матери своих детей. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд отправил его на три года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU