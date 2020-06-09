В Вязниках бывший адвокат попался на мошенничестве

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:03:13+03:00

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Летом 2018 года к пятидесятиоднолетнему адвокату обратилась местная жительница. Профессиональная помощь была нужна ее матери, в отношении которой проводили дознание по поводу фиктивной регистрации приезжих. Адвокат согласился представлять интересы женщины во время следствия и в суде, но в течение месяца убеждал клиентку, что используя свои связи, может повлиять на исход дела и даже замять его. Но при этом нужно было отдать тридцать тысяч рублей. Не доверяя уговорам адвоката, местная жительница обратилась в полицию. В сентябре во время передачи денег адвоката задержали. Суд назначил адвокату полтора года исправительных работ с ежемесячным удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Кроме того, суд лишил осужденного права в течение двух лет заниматься адвокатской деятельностью. А в отношении местной жительницы, прописавшей иностранцев, уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.

ИСТОЧНИК KP.RU