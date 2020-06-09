В Судогде женщина, желая насолить бывшему мужу, заявила в полицию о том, что он ее изнасиловал

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:11:31+03:00

В итоге, ее будут судить за ложный донос

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В Судогде на днях состоится суд над женщиной, которую обвиняют в ложном доносе. Как сообщает областная прокуратура, так та хотела насолить своему бывшему мужу.

По версии обвинения, 30 марта 2020 года она пришла в полицию и сказала, что хочет подать заявление об изнасиловании. Напал на нее якобы ее бывший муж. Полицейские предупредили, что если она обманывает, то судить будут ее, однако та настаивала, и заявление было принято.

Полицейские проверили историю, выяснилось, что рассказ женщины является обманом. В итоге, женщине отказали в возбуждении дела, зато завели дело на нее. Сейчас та во всем созналась. Уголовное дело будет рассмотрено Судогодским районным судом.

ИСТОЧНИК KP.RU