10 июня вход в парк "Дружба" будет закрыт

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:55:14+03:00

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Администрация парка "Дружба" разместила объявление о том, что до 11 июня парк будет закрыт как для прогулок, так и для прохода.

На территории будет проводиться акарицидная обработка против клещей. Администрация парка просит не посещать парк в этот день - распыляемое вещество опасно для здоровья!

Калитка будет закрыта до 11 июня.

Напомним, что на прошлой недели от клещей пострадали 124 человека, из которых 52 ребенка. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Муромском, Александровском районах и во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU