Владимирцам предлагают написать общегородской диктант онлайн

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:47:23+03:00

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10 июня в 14:00 Владимирская областная научная библиотека проведёт ХXI Общегородской диктант, который в этом году состоится в режиме онлайн. Все участники мероприятия получат памятные сертификаты. Итоги будут опубликованы на условиях анонимности (под порядковыми номерами) на сайте областной научной библиотеки (library.vladimir.ru).

Чтобы принять участие в диктанте в режиме онлайн, необходимо: скачать фирменный бланк диктанта на сайте библиотеки и распечатать его, 10 июня включить прямую трансляцию диктанта на сайте библиотеки или на официальной странице библиотеки в социальных сетях; написать текст диктанта от руки на фирменном бланке; выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru до 12 часов 11 июня.

В ответном письме придёт персональный порядковый номер и сертификат участника диктанта.

В объявленный день можно будет посмотреть результаты проверки диктанта на сайте библиотеки library.vladimir.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU