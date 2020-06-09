Владимирское "Торпедо" получило лицензию для участия в спортивных соревнованиях

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ на получение лицензии РФС для участия в соревнованиях в спортивном сезоне 2020 - 2021 годов.

Как сообщае официальный сайт владимирскго футбольного клуба, среди соискателей было и «Торпедо». После рассмотрения всех предоставленных руководством клуба документов члены Комиссии приняли положительное решение о выдаче клубу «Торпедо-Владимир» лицензии РФС для участия в соревнованиях ПФЛ и Кубка России в спортивном сезоне 2020 - 2021 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU