Владимирская область вошла в число лидеров по исполнению проекта «Спорт – норма жизни»

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:23:00+03:00

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Министр спорта России Олег Матыцин, выступая на итоговом заседании коллегии Министерства спорта, назвал Владимирскую область одной из лучших по реализации проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году.

Среди результатов, которых достиг регион, - своевременное освоение поступлений из федерального бюджета, а также своевременные поставки оборудования в спортивные школы и ввод в эксплуатацию спортивных объектов.

Кроме Владимирской области, Матыцин перечислил еще пять лидирующих регионов по аналогичным параметрам: Ярославская, Саратовская, Сахалинская, Иркутская области, а также Чеченская Республика.

Напомним, что 2019 год стал первым годом практической реализации проекта «Спорт – норма жизни». По итогам его завершения в 2024 году свыше 55% населения России должны регулярно заниматься физкультурой и спортом. На эти цели предусмотрены в общей сложности 154,3 млрд рублей, 138 млрд рублей от этой суммы составляют средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU