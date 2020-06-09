Владимирская область вошла в число лидеров по исполнению проекта «Спорт – норма жизни»
Министр спорта России Олег Матыцин, выступая на итоговом заседании коллегии Министерства спорта, назвал Владимирскую область одной из лучших по реализации проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году.
Среди результатов, которых достиг регион, - своевременное освоение поступлений из федерального бюджета, а также своевременные поставки оборудования в спортивные школы и ввод в эксплуатацию спортивных объектов.
Кроме Владимирской области, Матыцин перечислил еще пять лидирующих регионов по аналогичным параметрам: Ярославская, Саратовская, Сахалинская, Иркутская области, а также Чеченская Республика.
Напомним, что 2019 год стал первым годом практической реализации проекта «Спорт – норма жизни». По итогам его завершения в 2024 году свыше 55% населения России должны регулярно заниматься физкультурой и спортом. На эти цели предусмотрены в общей сложности 154,3 млрд рублей, 138 млрд рублей от этой суммы составляют средства федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU