В Центре ИЗО можно посмотреть коллекцию картин владимирского художника Владимира Юкина

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:16:06+03:00

Сегодня художнику исполнилось бы сто лет

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Сегодня, 9 июня, празднуется крупный юбилей - 100-лет со дня рождения одного из самых известных живописцев Владимирской области - Владимира Яковлевича Юкина.

Он сыграл большую роль в становлении яркого художественного направления в русском искусстве - Владимирской школы живописи. Его творческое наследие известно далеко за пределами нашей области и даже страны.

В 16:00 владимирцев приглашают присоединиться к просмотру трансляции, посвященной его произведениям из музейной коллекции Центра пропаганды изобразительного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU