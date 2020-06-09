2020-06-09T13:16:06+03:00
Звезды

В Центре ИЗО можно посмотреть коллекцию картин владимирского художника Владимира Юкина

Сегодня художнику исполнилось бы сто лет
Виктория СУХОВА
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Сегодня, 9 июня, празднуется крупный юбилей - 100-лет со дня рождения одного из самых известных живописцев Владимирской области - Владимира Яковлевича Юкина.

Он сыграл большую роль в становлении яркого художественного направления в русском искусстве - Владимирской школы живописи. Его творческое наследие известно далеко за пределами нашей области и даже страны.

В 16:00 владимирцев приглашают присоединиться к просмотру трансляции, посвященной его произведениям из музейной коллекции Центра пропаганды изобразительного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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