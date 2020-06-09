В Центре ИЗО можно посмотреть коллекцию картин владимирского художника Владимира Юкина
Сегодня художнику исполнилось бы сто лет
Изменить размер текста:
Сегодня, 9 июня, празднуется крупный юбилей - 100-лет со дня рождения одного из самых известных живописцев Владимирской области - Владимира Яковлевича Юкина.
Он сыграл большую роль в становлении яркого художественного направления в русском искусстве - Владимирской школы живописи. Его творческое наследие известно далеко за пределами нашей области и даже страны.
В 16:00 владимирцев приглашают присоединиться к просмотру трансляции, посвященной его произведениям из музейной коллекции Центра пропаганды изобразительного искусства.
ИСТОЧНИК KP.RU