Ковровчанин убил нападавшего, защищаясь

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:14:40+03:00

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В конце августа прошлого года в квартире на улице Тумановой поссорились двое приятелей, живших там. У обоих за время совместной жизни накопились претензии, вспыхнул конфликт и один из мужчин схватил нож, попытавшись ударить соседа в живот. Тот отобрал оружие, но помнимая, что приятель настроен агрессивно и полезет снова, решил опередить его. И ударил несколько раз в грудь, живот и спину нападавшего. Потом сразу попытался помочь жертве, вызвал медиков. Но от полученных травм раненый скончался в городской больнице. Ковровчанина обвинили в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой самообороны, вину он признал полностью. По решению суда получил не реальный срок, а ограничение свободы на год и восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU