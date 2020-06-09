2020-06-09T12:50:25+03:00
Происшествия

В Петушинском районе утонул подросток

Его друзья несколько часов пытались сами достать юношу, но не смогли
Ирина Мальцева
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Место, где произошла трагедия. Фото СУ СК РФ по Владимирской областиМесто, где произошла трагедия. Фото СУ СК РФ по Владимирской области
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Четверо друзей из поселка Городищи Петушинского района на электричке 7 июня приехали в деревню Глубоково, отправились на карьер, и. расположившись в зоне промышленной добычи песка. Загорали и купались. Семнадцатилетний юноша заплыл на глубину и стал нырять в том месте, где были расположены трубы. В какой-тот момент он нырнул и больше не появился. Друзья несколько часов пытались найти его сами, а потом вернулись домой и сообщили о случившемся маме пропавшего. Спасатели и водолазы смогли поднять тело утонувшего мальчика только в час дня 8 июня. Сейчас проводится проверка, проводятся экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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