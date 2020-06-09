2020-06-09T10:05:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 9 июня: 16 новых случаев в Гусь-Хрустальном, 12 во Владимире

Общее количество новых заражений стабильно
Вероника ПАНИНА
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество новых заражений коронавирусом во Владимирской области на 9 июня - 54 случая. Они распределились так:

16 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

12 сл. в г. Владимире,

6 сл. в о. Муром,

4 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Кольчугинском районе,

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в Камешковском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Судогодском районе,

1 сл. в Киржачском районе.

Всего во Владимирской области на 9 июня зарегистрировано 3205 случаев заболевания: 671 сл. в г. Владимире, 465 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 421 сл. в Петушинском районе, 295 сл. в о. Муром, 286 сл. в Александровском районе, 242 сл. в Ковровском районе, 120 сл. в Кольчугинском районе, 115 сл. в Собинском районе, 104 сл. в Юрьев-Польском районе, 96 сл. в Судогодском районе, 89 сл. в Вязниковском районе, 78 сл. в Киржачском районе, 57 сл. в Суздальском районе, 57 сл. в Меленковском районе, 48 сл. в Камешковском районе, 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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