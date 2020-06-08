В Гусь-Хрустальном на деньги родителей детсадовцев поставили новые окна в управление образования

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:26:00+03:00

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В прошлом году в здании, где в сейчас расположены городское управление образования и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», установили двадцать три новых пластиковых окна, стоивших более 600 тысяч рублей. Их приобрели детские сады за счет личных денег родителей, водивших туда малышей. Правда, мамы и папы сдавали деньги совсем не на то, чтобы отремонтировать управление образования. В соответствии с договорами, новые окна должны были отправиться в одиннадцать детских садов, но на самом деле их установили в городском управлении образования. Таким же образом для двух муниципальных учреждений купили дорогие компьютеры, стоившие около 400 тысяч рублей. В общей сложности с родителей детсадовцев собрали более миллиона. Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура, выявившая нарушения во время проверки, направила материалы в правоохранительные органы, решается о возбуждении уголовного дела по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций». Кроме того, выяснилось, что ремонт в здании, являющимся памятником градостроительства и архитектуры регионального значения XIX века, провели без разрешения уполномоченного органа по охране объектов культурного наследия. Сейчас решается вопрос и о возбуждении административных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU