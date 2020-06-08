2020-06-08T16:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Петушинском районе отменяют карантин по коронавирусу

Район откроют с 9 июня
Ирина Мальцева
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Как сообщили в областной администрации, решение приняли исходя из анализа эпидемиологической ситуации и учитывая устойчивое снижение роста заболеваемости на территории района. С 9 июня в Петушинском районе отменяется карантин, соответствующий указ уже пописал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

- Эта положительная тенденция – результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья петушинцев. Конечно, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире. При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких, – отметил глава региона.

Напомним, ранее губернатор говорил, что все ограничения, введенные из-за коронавируса, во Владимирской области могут снять до конца июня. Если не будет сильного скачка заболеваемости, то перейти на второй этап снятия ограничений область сможет в ближайшее время, количество тестов. Которые делают ежедневно, и большой запас коек для коронавирусных больных – их свободно более 60%, это позволяет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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