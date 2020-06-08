Ковровчанин сначала воровал шоколадки, а потом стащил металлоискатель

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:13:22+03:00

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Двадцатиоднолетний ковровчанин в конце октября прошлого года в супермаркете украл семь банок кофе, на следующий день утащил уже девять банок берущего напитка, а еще через пару дней – двадцать две шоколадки. Сладости он не ел, а продал незнакомцу. За эти правлонарушения он отделался административным арестом. Также в июне прошлого года он украл из незапертого автомобиля, припаркованного около многоэтажки на улице Маяковского, рюкзак с металлоискателем и саперной лопатой, которые спрятал под бетонной плитой у своего дома. Молодой человек позвонил в ломбард и, убедившись, что металлоискатели они покупают, хотел отнести добычу. Но когда пришел за ней – рюкзака с вещами в тайнике не было. Также он умудрился украсть телевизор из квартиры знакомого, полицейские задержали его на улице, когда он нес добычу. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, общий ущерб .причиненный горожанином владельцам, составил более шестидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU