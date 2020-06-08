2020-06-08T16:13:22+03:00
Происшествия

Ковровчанин сначала воровал шоколадки, а потом стащил металлоискатель

Но технику у него самого тоже украли
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двадцатиоднолетний ковровчанин в конце октября прошлого года в супермаркете украл семь банок кофе, на следующий день утащил уже девять банок берущего напитка, а еще через пару дней – двадцать две шоколадки. Сладости он не ел, а продал незнакомцу. За эти правлонарушения он отделался административным арестом. Также в июне прошлого года он украл из незапертого автомобиля, припаркованного около многоэтажки на улице Маяковского, рюкзак с металлоискателем и саперной лопатой, которые спрятал под бетонной плитой у своего дома. Молодой человек позвонил в ломбард и, убедившись, что металлоискатели они покупают, хотел отнести добычу. Но когда пришел за ней – рюкзака с вещами в тайнике не было. Также он умудрился украсть телевизор из квартиры знакомого, полицейские задержали его на улице, когда он нес добычу. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, общий ущерб .причиненный горожанином владельцам, составил более шестидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусь-Хрустальном на деньги родителей детсадовцев поставили новые окна в управление образования
В Петушинском районе отменяют карантин по коронавирусу
Ковровчанин сначала воровал шоколадки, а потом стащил металлоискатель
Гороховчанка обокрала соседку
ВТБ открыл 93% сети своих офисов
Во Владимире будут судить мужчину, который пытался изнасиловать сотрудницу медцентра прямо во время осмотра
За прошлую неделю во Владимирской области произошло 28 ДТП
Во Владимире у Соловьиного пруда высадили туи
Владимирские семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет
Во Владимире двое приезжих пытались подкупить полицейского золотыми монетами
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 млрд рублей
ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в золото
Жительница Владимира прописала к себе шестнадцать узбеков
В Ковровском районе разрешения охоту выдавали с нарушениями
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
Во Владимире больного с психиатрическим диагнозом забрали права
Скончался схиархимандрит Пётр (Кучер), настоятель Боголюбовского монастыря
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 июня: 62 новых случая
Владимирская область присоединится к всероссийской донорской акции
Победитель открытого Кубка России по «Что? Где? Когда?» проведет для владимирцев онлайн-игру
В новом театральном сезоне юным владимирским зрителям покажут сразу три новых спектакля
Владимирцы смогут сдать в театр драмы билеты, купленные весной
Ставровский оркестр духовых инструментов выиграл международный музыкальный конкурс
К роддому на улице Офицерской подбросили новорожденную девочку
Во Владимирской области начался прием заявок на голосование не по месту жительства, а на удобном для избирателя участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 63 новых случая