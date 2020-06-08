2020-06-08T15:43:35+03:00
Происшествия

Гороховчанка обокрала соседку

Она утащила у пожилой женщины кошелек с крупной суммой
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семидесятидвухлетняя женщина обратилась в полицию, обнаружив, что из квартиры пропала крупная сумма – пятьдесят тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, деньги женщина хранила в кошельке, который лежал в сумке в коридоре. Утащила его пятидесятидвухлетняя соседка, которая накануне вечером зашла в гости. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, она утащила кошелек. Ик тому моменту как к ней пришли полицейские, деньги успела потратить на продукты и алкоголь. Сейчас расследование завершено и уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусь-Хрустальном на деньги родителей детсадовцев поставили новые окна в управление образования
В Петушинском районе отменяют карантин по коронавирусу
Ковровчанин сначала воровал шоколадки, а потом стащил металлоискатель
Гороховчанка обокрала соседку
ВТБ открыл 93% сети своих офисов
Во Владимире будут судить мужчину, который пытался изнасиловать сотрудницу медцентра прямо во время осмотра
За прошлую неделю во Владимирской области произошло 28 ДТП
Во Владимире у Соловьиного пруда высадили туи
Владимирские семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет
Во Владимире двое приезжих пытались подкупить полицейского золотыми монетами
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 млрд рублей
ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в золото
Жительница Владимира прописала к себе шестнадцать узбеков
В Ковровском районе разрешения охоту выдавали с нарушениями
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
Во Владимире больного с психиатрическим диагнозом забрали права
Скончался схиархимандрит Пётр (Кучер), настоятель Боголюбовского монастыря
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 июня: 62 новых случая
Владимирская область присоединится к всероссийской донорской акции
Победитель открытого Кубка России по «Что? Где? Когда?» проведет для владимирцев онлайн-игру
В новом театральном сезоне юным владимирским зрителям покажут сразу три новых спектакля
Владимирцы смогут сдать в театр драмы билеты, купленные весной
Ставровский оркестр духовых инструментов выиграл международный музыкальный конкурс
К роддому на улице Офицерской подбросили новорожденную девочку
Во Владимирской области начался прием заявок на голосование не по месту жительства, а на удобном для избирателя участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 63 новых случая