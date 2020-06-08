Гороховчанка обокрала соседку
Она утащила у пожилой женщины кошелек с крупной суммой
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Семидесятидвухлетняя женщина обратилась в полицию, обнаружив, что из квартиры пропала крупная сумма – пятьдесят тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, деньги женщина хранила в кошельке, который лежал в сумке в коридоре. Утащила его пятидесятидвухлетняя соседка, которая накануне вечером зашла в гости. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, она утащила кошелек. Ик тому моменту как к ней пришли полицейские, деньги успела потратить на продукты и алкоголь. Сейчас расследование завершено и уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU