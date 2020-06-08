Во Владимире будут судить мужчину, который пытался изнасиловать сотрудницу медцентра прямо во время осмотра

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:30:22+03:00

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Во Владимире будут судить 34-летнего мужчину по статье "покушение на изнасилование". Как сообщает Следком РФ по Владимирской области, сам мужчина не из 33 региона и приехал сюда в мае 2019 года для работы в коммерческой фирме.

13 августа 2019 года на его телефон поступил звонок от медицинского центра. Мужчине предложили посетить медицинский центр, ознакомиться с предлагаемыми услугами и в качестве промоакции получить бесплатные консультацию и косметические процедуры. У мужчины был выходной, и он записался на прием. Во время одной из процедур мужчина набросился на сотрудницу и попытался изнасиловать. Та закричала и к ней на выручку прибежали коллеги. Мужчину схватили и держали до приезда полиции.

У 28-летней девушки остались на память ссадины и кровоподтеки. А напавший на нее молодой человек признал вину, раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU