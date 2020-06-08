2020-06-08T13:47:28+03:00
Общество

За прошлую неделю во Владимирской области произошло 28 ДТП

35 человек в вариях получили повреждения
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта УМВД по Владимирской областифото с официального сайта УМВД по Владимирской области
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За прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 28 ДТП с пострадавшими людьми, в которых 35 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 ребенка. С участием нетрезвых водителей произошли 3 автоаварии.

Как сообщили в областном УМВД, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 89 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

В минувшие выходные произошло две аварии. 6 июня на 9 км автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики водитель автомобиля ЗАЗ-Шанс выехал навстречку и столкнулся с автомобилем ГАЗ-278830. В результате ДТП водитель автомобиля ЗАЗ Шанс попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы.

7 июня на 2 км автодороги д.Борог-с.Польцо водитель автомобиля Уаз-Патриот выехал на правую по ходу движения транспортного средства обочину, после чего опрокинулся в кювет. Пассажир автомобиля с черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадиной направлен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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