Во Владимире у Соловьиного пруда высадили туи

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:31:49+03:00

До конца сезонав областном центре будет высажено еще 170 деревьев

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Сегодня, 8 июня, сотрудники мэрии вместе с жителями домов, расположенных у Соловьиного пруда, высадили аллею из 14 туй у домов 2-а и 4-а по улице Студенческой.

Начальник городского отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров сказал, что сити-менеджер Андрей Шохин поставил задачу по возможности высаживать высокие деревья, которые сразу придают аллее законченный вид. Поливать деревья будет МКУ «Благоустройство». Ухаживать за деревьями также будут местные жители.

Сергей Сухопаров сообщил, что до конца сезона в рамках программы по повышению экологической безопасности города Владимира будет высажено еще 170 деревьев. В этом году в областном центре появится около 300 новых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU