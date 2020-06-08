2020-06-08T13:12:35+03:00
Общество

Владимирские семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет

В регионе принято больше 15 тысяч заявлений
Виктория СУХОВА
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По состоянию на 5 июня во Владимирской области принято свыше 15 тысяч заявлений на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Уже более 1,4 тысяч детей получили эту выплату в размере 5390 рублей на общую сумму 43,8 млн рублей.

Чтобы получить эту выплату, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума – 10768 рублей на человека в месяц.

Учитываются все виды доходов семьи, в т.ч. зарплата, пенсии, пособия, стипендии, компенсации, доходы от продажи и (или) аренды имущества, проценты по банковским вкладам и иные аналогичные выплаты. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов..

Заявление установленной формы подаётся в учреждение социальной защиты населения по месту жительства: лично, через многофункциональный центр, посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

По техническим причинам только с 28 мая эта услуга открыта на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Все необходимые сведения запрашиваются учреждениями социальной защиты населения. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае непоступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, срок принятия решения продлевается до 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Выплата осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты, далее ежемесячно не позднее 26 числа.

При подаче документов на эту меру поддержки в течение текущего года ежемесячная выплата назначается с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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