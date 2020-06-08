Во Владимире двое приезжих пытались подкупить полицейского золотыми монетами

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:07:48+03:00

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Тридцатирехлений житель Челябинской области и тридцапятилетний приезжий из Тамбовской области во Владимире наживались на доверчивых жителях: предлагали им купить золотые монеты, а если те соглашались – ловко меняли их на подделки. В середине октября прошлого гоа они попытались так же сбыть монеты в ломбард, хозяин которого заметил неладное и обратился в полицию. Задержанных доставили в УМВД города Владимира, где они, надеясь избежать ответственности, попытались дать взятку сотруднику полиции. Его помощь они оценили в три драгоценных монеты, стоивших в общей сложности девяносто тысяч рублей. Полицейский взятку не принял. Задержанных арестовали, а позднее за покушение на дачу взятки сотруднику полиции челябинца суд приговорил к трем годам колонии строгого режима, его товарища из Тамбова – к полутора годам общего режима. Кроме того, судом им назначен штраф в размере 131 тысяча 832 рубля каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU