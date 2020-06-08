2020-06-08T12:08:36+03:00
Происшествия

Жительница Владимира прописала к себе шестнадцать узбеков

За это женщина получила вознаграждение
Ирина Мальцева
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Пятидесятичетырехлетняя жительница областного центра за год – с апреля 2018 года по май 2019 – зарегистрировала в своей квартире в Добром приезжих из Узбекистана. При этом пускать к себе жить приехавших на заработки иностранцев женщина не планировала – она только получала деньги за оформление регистрации мигрантов. Сейчас в отношении горожанки возбуждено уголовное дело, она обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Рассматривать дело предстоит Фрунзенскому райсуду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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