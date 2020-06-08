2020-06-08T11:56:10+03:00
Общество

В Ковровском районе разрешения охоту выдавали с нарушениями

Охотникам разрешали истреблять больше животных, чем положено
Ирина Мальцева
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Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Эколес» законодательства о животном мире, об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Как показали результаты, компания нарушала порядок выдачи разрешений на добычу пернатой и пушной дичи, а также обозначения на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов, в том числе посредством специальных информационных знаков. Например, охотиться разрешали дольше, чем разрешено законодательством, вместо пяти полевых животных в день охотникам разрешали добывать по десять, а информационные знаки компании не были оформлены как положено – не содержали контактную информацию. Сейчас в отношении двух должностных лиц и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст. 8.37 КоАП РФ «нарушение правил пользования объектами животного мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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